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Писателя Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

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Против него возбуждено уголовное дело

Писателя Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов.

14 декабря издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина. Поводом стали высказывания писателя о спецоперации на Украине. Глава издательства Павел Гришков, объясняя такое решение, заявил, что публичные заявления Акунина вызвали широкий общественный резонанс и «требуют правовой оценки».

— До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, — отметил Гришков.

О приостановке продаж книг Акунина сообщили также в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес».

Акунин, комментируя решения издательства и магазинов, написал у себя в телеграм-канале, что «времена свободного книгоиздания в РФ, видимо, закончились».

— Раньше я жалел театры, которых заставили снять с афиш мое имя, теперь буду жалеть еще и издателей. Им трудно, а будет еще трудней. Времена свободного книгоиздания в РФ, видимо, закончились. Но сейчас, слава богу, не советские времена — во всяком случае в большом мире, — написал Акунин.

Обновлено в 17:59 мск: «Интерфакс» сообщает, что в отношении Бориса Акунина возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Обновлено в 18:39 мск: в Следственном комитете сообщили, что Григория Чхартишвили (настоящее имя, Борис Акунин — творческий псевдоним) также подозревают в публичном оправдании терроризма, по соответствующей статье УК РФ также возбуждено уголовное дело. Следствие планирует объявить Чхартишвили в розыск.

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