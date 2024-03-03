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Писториус сделал неожиданное заявление о Путине

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Писториус сделал неожиданное заявление о Путине

Министр обороны Германии Борис Писториус на фоне опубликованных переговоров немецких офицеров предостерег от “влюбленности” в президента России Владимира Путина.«

"Не надо влюбляться в Путина. Утечка разговора должна рассматриваться в более широком контексте. Не случайно россияне опубликовали запись в конце недели, насыщенной "критическими событиями" с точки зрения Кремля", – цитирует его немецкий таблоид Bild.

Писториус утверждает, что публикация секретных переговоров бундесвера была организованной “компанией Кремля”.«”Нельзя позволять Путину разлучать нас. Острая реакция сейчас – это именно то, чего он добивается”, – подчеркнул министр.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Радио Sputnik ранее писало, когда Минобороны ФРГ получит первые результаты проверки утечки.

Взято отсюда.

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