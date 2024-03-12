“Плачь, проси”. Что стоит за словами Зеленского “пока Украина держится”

Владимир Зеленский играет в информационно-политическую войну, цель которой пугать европейцев войной с Россией, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Так он прокомментировал высказывание Зеленского о том, что Украине не нужен французский военный контингент.

В интервью телеканалу BFMTV Зеленский заявил, что “пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории”. Речь об участии Франции в боевых действиях, по словам Зеленского, может идти, только если Россия вступит в конфликт со страной НАТО.«”В Киеве сидят очень специфические люди, которые как начали воевать в политическую войну, так и продолжают. Сейчас наиболее выгодное направление вот именно этой информационно-политической войны – это пугать европейцев “грядущим русским нашествием”. Единственное, объект для этого выбран сомнительный, на троечку – только чтобы подыграть (президенту Франции Эммануэлю) Макрону. Потому что до Франции далеко, там много других стран НАТО”, – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Зеленский сказал фразу “пока Украина держится”, чтобы выпросить снаряды у стран Запада, считает политолог.«”Там употреблено слово “держится”, а не слова “пока Украина побеждает”, как это было еще год назад. Давайте честно – дадут, скорее, не побеждающему, а несчастненькому. И в этом смысле опыт лицедейства у главы киевского режима не отнять. Он действует очень четко – проси, плачь, ходи с протянутой рукой. Ему в рубище еще надо походить. Может, тогда дадут”, – заключил Дмитрий Евстафьев.

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