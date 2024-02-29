Пленный рассказал, как ВСУ атаковали дронами своих сдающихся солдат

Украинский военный Александр Госинец рассказал, как попал под удар украинских же дронов, когда вместе с сослуживцами сдавался в плен российским бойцам южнее поселка Урожайное в ДНР.«

"Восемнадцатого числа (января, – ред.) взяли нас в плен. Ехал танчик. Передал "Кёльн" (позывной военнослужащего, – ред.), что уже близко танчик, мы ничего сделать не сможем. Мы выскочили посмотреть – нас оглушило. Мы забежали в блиндаж. Потом ваши уже подошли, и мы добровольно сдались, потому что смысла не было… Мы сами вышли, сами вышли. Потом наши FPV-дроны начали нас уже "разбирать", наши позиции. Получил я ранение", – поделился воспоминаниями Госинец на видео, опубликованном РИА Новости.

Пленный продемонстрировал обработанные раны на спине и сообщил, что медицинскую помощь ему оказали российские военные медики.«”Осмотрели, промыли, обезболили, накормили, напоили”, – сказал Госинец.

Радио Sputnik ранее рассказало, как солдат ВСУ в Авдеевке неделю прятался от огня сослуживцев.

Взято отсюда.