Попавший в плен украинский военнослужащий Владимир Бучок рассказал, что проходил подготовку в Великобритании, в ходе которой местные психологи внушали ему ненависть к русским – как к военным, так и к мирным жителям. «”Учили пользоваться оружием, медицина… Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен”, –сказал Бучок на видео, опубликованном “Известиями”.

По словам солдата, вернувшись на Украину и попав в свое подразделение, он обнаружил, что моральный дух в ВСУ низкий, обеспечения нет – все необходимое приходится покупать за свои деньги, а командиры заставляют солдат заниматься мародерством – приносить мебель и унитазы из жилых домов в командные пункты. В холодное время года украденная мебель шла на дрова для обогрева командных пунктов.«”Экипировку нам выдавали в Британии. Бронеплиты нам давали такие, что можно было проткнуть ножом, пришлось покупать свои. Каски тоже такие – учебные, пришлось тоже покупать все за свои деньги”, – добавил пленный.

Бучок также рассказал, как попал в плен – он отвечал за связь по рации и доложил командованию о начале штурма занимаемых его подразделением позиций, в ответ был получен приказ “стоять до конца, до последнего бойца”.

В конечном итоге, когда звуки стрельбы прекратились, солдат обнаружил, что все сослуживцы сбежали, бросив его. Тогда он решил сдаться в плен.

Ранее радио Sputnik рассказало, что внушают солдатам ВСУ инструкторы из Канады.

Взято отсюда.