Военнослужащие украинской армии вынуждены мириться с наплевательским отношением со стороны командования, рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

На кадрах опубликованного Минобороны России видеоролика он отметил, что бойцов целенаправленно отправляли “на мясо”. Пленный также раскритиковал применяемую Киевом практику принудительного призыва в ряды ВСУ и отметил низкий моральный дух личного состава.«

"Отстреливаться нечем. Куча "двухсотых" (убитых, – ред.), куча "трехсотых" (раненых, – ред.)… Это просто самоубийство, не идите сюда", – сказал пленный украинский военнослужащий.

Радио Sputnik писало, что на Украине обвинили американскую газету The New York Times в “российской пропаганде”.

Взято отсюда.