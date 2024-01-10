В ряды ВСУ начали призывать женщин до 60 лет, рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко.

По его словам, в украинской армии “не существует возрастов”.«

"От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины, – ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", – сказал ВСУшник РИА Новости.

Российский боец с позывным “Хазар”, работавший с Калиниченко, рассказал РИА Новости, что, по словам пленных из того же подразделения ВСУ, в их рядах служил 64-летний мужчина. Он был мобилизован насильно: военкомы поймали его на улице, когда украинец вышел за хлебом.«”При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция”, – добавил “Хазар”.

Радио Sputnik сообщало, что в Польше попал на видео украинский военком, предположительно, раздающий повестки.

Взято отсюда.