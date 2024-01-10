Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пленный ВСУшник рассказал, что в армию вербуют женщин до 60 лет

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пленный ВСУшник рассказал, что в армию вербуют женщин до 60 лет

В ряды ВСУ начали призывать женщин до 60 лет, рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко.

По его словам, в украинской армии “не существует возрастов”.«

"От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины, – ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", – сказал ВСУшник РИА Новости.

Российский боец с позывным “Хазар”, работавший с Калиниченко, рассказал РИА Новости, что, по словам пленных из того же подразделения ВСУ, в их рядах служил 64-летний мужчина. Он был мобилизован насильно: военкомы поймали его на улице, когда украинец вышел за хлебом.«”При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция”, – добавил “Хазар”.

Радио Sputnik сообщало, что в Польше попал на видео украинский военком, предположительно, раздающий повестки.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Следователи разбираются в причинах вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае экстренные службы готовятся к непогоде

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае полиция усилила контроль за дорогами из-за штормового предупреждения

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае полицейские задержали курьера мошенников с 600 тысячами рублей

10.01.2024

 Новости Барнаул

В аэропорту Барнаула вынужденную посадку совершил самолёт, следовавший из Москвы в Горно-Алтайск

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле дело об убийстве Елены Падун начали рассматривать заново

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Барнауле накануне узнали имя обладателя Кубка Александра Ерохина по футболу

10.01.2024

 Новости Барнаул

Что известно о гибели самого сильного ребенка России. Подробности

10.01.2024

 Новости Барнаул

В селе Шебалино Бийского района местный житель напал на фельдшера скорой помощи

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix