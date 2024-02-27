Минобороны РФ показало кадры с пленным украинским военным, который несмотря на справку из психбольницы, оказался в зоне боевых действий.

ВСУшник Анатолий Прокудин сдался российским войскам в ходе освобождения Авдеевки. По его словам, он сидел в тюрьме и лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима, однако киевский режим отправил его на фронт. «

"Я даже не военнообязанный. Мне ни разу даже повестка не приходила. Когда мне выдали повестку на улице – им же абсолютно все равно, кому давать. <…> Когда мы ехали на полигон, мне говорят: "Скажи замполиту, что ты сидел". Тем более я не просто сидел, у меня еще год был на РПБ – лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима", – приводит телеканал "Звезда" слова ВСУшника.

Украинец также рассказал, как попал в плен к российским штурмовикам.«

"Задача была прикрывать отход 3-й ОШБр, а из оружия было два автомата и четыре гранаты. Мы прошли всего ничего, и начался минометный обстрел. Группа рассыпалась. Мы переждали обстрел, в подвал спустились. Потом пошли домой к моему товарищу, который был местным, из Авдеевки. Переждали ночь в подвале и уже утром сдались в плен российским солдатам", – сказал Прокудин.

Радио Sputnik также рассказало, как солдат ВСУ в Авдеевке неделю прятался от огня сослуживцев.

Взято отсюда.