По одной из трех. В ФРГ ужаснулись удару российский войск в зоне СВО

Российские войска нанесли удар по одному из трех переданных Украине Германией зенитных ракетных комплексов IRIS-T в зоне СВО, написал немецкий журналист Юлиан Репке.«”Россия нанесла удар по одной из всего лишь трех систем IRIS-T, поставленных на сегодняшний день из Германии, в 25 км за линией фронта в Херсонской области”, – говорится в его сообщении в соцсети X.

По утверждениям Репке, ВС РФ использовали управляемые планирующие бомбы. Он отметил, что в результате нанесенных ударов повреждения также получила радиолокационная станция.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС РФ нанесли удары по двум пусковым установкам зенитного комплекса IRIS-T производства Германии.

Радио Sputnik писало, что на Украине заявили о попадании ВС России по одному из мощнейших предприятий Украины.

Взято отсюда.