Поцелуй меня в сад. Боррель предложил Понтифику закрыть калитку

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Да, не тот нынче католик пошел. Во времена былые Жозепа Борреля за такие слова о папе римском в его родной Испании инквизиция уже бы сожгла. А теперь жжет он, но никто даже извинений от него не потребует. Хотя для большей части Европы его наезд так-то равносилен оскорблению веры. Впрочем, и сам понтифик молчит, будто воды в рот набрал. Ну правильно – напихали. Элитарная паства устроила ему Варфоломеевскую ночь, словно он не первый среди католиков, а последний из гугенотов. Так что Боррель со свойственной ему “дипломатичностью”, не зря главный у них по этой части, лишь контрольным срезал наместника Бога на земле, чтобы не зарывался.

“Его Святейшество зашел в сад, в который его никто не звал”, – подобрал он ветвистую метафору пожеланию Франциску “просто заткнуться”. Правда, сам же ее и обронил пару лет назад, когда назвал Старый Свет “цветущим садом”, в который из окрестных “джунглей” все лезут и лезут со своими нецивилизованными нравами. И пусть за это время их сад опустился до состояния, при котором уместней начинать его буквой “з”, аргентинец Хорхе Марио Бергольо остался для него прежним – понаехавшим. Будь он даже не папа, а папай – все равно тот еще фрукт – чужой, а туда же – со своей святой рясой да в калашный ряд. К переговорам Украину он, видите-ли, призывает.

Надо, дескать, иметь мужество поднять белый флаг, пока есть чем. И хотя его кардиналы уже устали объяснять, что их шефа не так поняли, что белый цвет не означает поражения (особенно если вспомнить дым над конклавом в честь избрания самого Франциска 11 лет назад), Жозепка непреклонен. Оскорбился так, будто папа не только в их сад без спроса забрался, но и в его дупло залез. “Не время призывать Украину сдаваться, а время, наоборот, продолжать помогать”, – переключает Боррель свой внутренний тумблер с “Сада” на “Мазоха”, поскольку желает, как можно дольше испытывать эту невыносимую боль и терпеть эти нечеловеческие страдания за укронацистов.

При этом понимает, что все когда-нибудь кончается, и что с ними это может случиться гораздо раньше, чем хотелось. Пусть, по его признанию, эта битва и напоминает ему “Звездные войны”, отдает он себе отчет, что при нынешних тенденциях на поле боя последний эпизод может быть сыгран к лету, ну максимум к осени. Сам он, вероятно, в это время уже будет возделывать свой личный сад, если у него таковой имеется, поскольку после выборов в Европарламент дипломатией их общего сада уже займется другой человек.

Что до Святого Отца, то ему надо благодарить Бога, что паства не лишает его “родительских прав”. Папа у них, конечно, может все что угодно, и даже мамой он может быть, но идти против течения – табу. Казалось, что понял – разрешил же благословлять однополые пары. А тут на него опять что-то нашло, будто Ватикан от слова “вата”. Поправили. Закрыл калитку с другой стороны. Будет знать, как мешать им заниматься в саду любимыми делами: околачивать груши, наступать на грабли и рубить сук, на котором сидят.Итоги. ВечерКредит Украине, экономика России, Боррель против папы римскогоВчера, 19:04

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Взято отсюда.