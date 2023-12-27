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“Подавить их сложно”. Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе “Суперкам”

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"Подавить их сложно". Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе "Суперкам"

В России создан новый барражирующий боеприпас “Суперкам” с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил генеральный директор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов.«”На текущей момент в контуре “Ростеха” создается еще один беспилотный летательный аппарат серии “Суперкам”. Он есть, как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. “Суперкам”-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики”, – сказал Чемезов в интервью РИА Новости, добавив, что одна из особенностей новых дронов – “высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно”.

Радио Sputnik сообщало, что “Ростех” передал ВС России первую партию самоходных гаубиц “Мальва”.

Взято отсюда.

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