Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети Х призвал “разрушить Россию”, чем вызвал недовольство пользователей.«

"Я полностью поддерживаю (президента Франции Эммануэля, – ред.) Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть разрушена!", – написал он.

Ринкевичс использовал фразу “Russia delenda est”, что является отсылкой к латинскому выражению “Carthago delenda est” (“Карфаген должен быть разрушен”, – ред.), означающему призыв к борьбе с врагом.

Пользователи соцсети раскритиковали заявление президента Латвии. Они отмети, что ему следует уйти в отставку. Комментаторы также подчеркнули, что европейские лидеры не хотят мира и все время пытаются провоцировать Москву.

Радио Sputnik также писало, что в Латвии заговорили о появлении железного занавеса между Прибалтикой и Россией.

Взято отсюда.