“Подкладывают бомбу”. В Раде раскрыли план Зеленского по сохранению власти

Офис Владимира Зеленского готовится к созданию правительства “национального единства” из-за риска утраты легитимности власти в марте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО из-за подозрения в государственной измене.«

"Банковая готовится к созданию правительства "Национального единства" перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте – для этого под (премьера Дениса) Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАПК (Национального агентства по противодействию коррупции Украины, – ред.)", – написал он в Telegram-канале при помощи своих адвокатов.

По словам Дубинского, “ручные суды” Зеленского вынесут нужное решение, после чего премьера Украины Дениса Шмыгаля придется менять. Такой ход властей создаст “поле для торга и внутри, и снаружи Украины”.

Нардеп также отметил, что среди депутатов Верховной рады начат сбор подписей за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука.«”Эти подписи будут реализованы тогда, когда этого захочет Банковая – без Слуг снять Стефанчука нельзя. То есть, его просто на всякий случай берут в заложники свои же”, – подчеркнул он.

Дубинский прокомментировал и отзыв из Рады законопроекта о мобилизации, который был возращен на “доработку” из-за содержащихся в них неких антиконституционных норм. Несмотря на это, депутаты сошлись на необходимости проведения жесткого призыва, подчеркнул нардеп.

“Банковая хочет показать нашим партнерам, что готова идти до победного конца. Поэтому я называю этот проект закона “Люди в обмен на оружие””, – заключил он.

Радио Sputnik сообщало, что Шмыгалю грозит штраф за разглашение информации.

Взято отсюда.