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Подоляк: ввод иностранных войск на Украину пока не обсуждается

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Подоляк: ввод иностранных войск на Украину пока не обсуждается

Отправка на Украину военных из других стран сейчас не обсуждается, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.«”Пока такие переговоры не ведутся… Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий – максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием”, – цитирует Подоляка RT.

В интервью немецкому таблоиду Bild он признался, что Киев согласится на любую помощь.

Ранее радио Sputnik сообщило, что во Франции отказались запрещать гражданам отправляться воевать на Украину.

Взято отсюда.

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