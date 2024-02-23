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Подполье: ВС РФ поразили нефтебазу и цеха Южного машиностроительного завода

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Подполье: ВС РФ поразили нефтебазу и цеха Южного машиностроительного завода

Российские войска в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода, где собирались дроны для ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих товарищей в Днепропетровске.

Как отмечает РИА Новости, подпольщик также предоставил фотографии, на которых виден столб черного дыма после попадания по нефтебазе.

Украинские СМИ ранее сообщали, что на одном из днепропетровских предприятий после прилета горели резервуары с топливом.«”Жители Днепропетровска сообщают о нескольких прилетах. Но фото вы видите последствия попадания в нефтебазу, на место, которое называется “Стан 550”, это прокатный цеха №2 частного акционерного общества “Днепровский металлургический завод”, – сказал собеседник агентства.

Подпольщик отметил, что в том месте располагались большие резервуары с горюче-смазочными материалами.

По словам Лебедева, подполье также сообщает о попадании в Южный машиностроительный завод, в цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов.

Также собеседник агентства отметил, что были поражены склады на улице Каруна, которые занимали ВСУ.

Радио Sputnik ранее писало, что ВС РФ нанесли удар по заводу в Николаеве, где производили дроны для ВСУ.

Взято отсюда.

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