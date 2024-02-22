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Подпольщик: под Киевом на месте взрыва нашли листовки против мобилизации

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Подпольщик: под Киевом на месте взрыва нашли листовки против мобилизации

В городе Ржищев под Киевом на месте взрыва силовики обнаружили листовки против мобилизации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих товарищей из Киевской области.«

"Утром 15 февраля возле здания городской администрации прозвучал взрыв. Сразу туда приехала полиция, и при осмотре нашли гранаты и листовки. Ситуацию с листовками решили замять и совершенно не давать огласки. Сразу пошел посыл про теракт, заложенное СВУ, "рашистов" и "орков" – все стандартно. С самого утра начали поквартирный обход в районе происшествия, опрашивали свидетелей, смотрели камеры видеонаблюдения. Никто ничего не видел, по камерам глухо", – рассказал Лебедев РИА Новости.

Он показал фотографии листовок с лозунгами “Нет варварской мобилизации. Украина не болото” и “Кристину в тюрьму, банду вон!”, пояснив, что Кристина Иванова – это глава администрации Ржищева, которой очень недовольно население.«”Листовок было напечатано очень много. Жители их находили в подъездах между этажами. На рынках и в городском транспорте. А взрывом пытались привлечь внимание местной власти”, – сказал подпольщик.

По его словам, местные власти старались убирать листовки в кратчайшие сроки, привлекая к этому даже сотрудников военкоматов.«

"Хочу отметить, что подполье к этой акции отношения не имеет, в обществе Украины растет сопротивление мобилизации. Это происходит во всех городах", – заявил Лебедев.

Он упомянул о неподтвержденных слухах, что по всей Украине было много случаев самосуда граждан над сотрудниками военкоматов, при этом полиция, чтобы информация об этом не распространялась, квалифицировала эти ситуации как бытовые конфликты и не открывала уголовные дела.

Ранее радио Sputnik рассказало, что одесситки дали отпор сотрудникам военкомата, проверявшим документы.

Взято отсюда.

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