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Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

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Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове ударом ВС РФ, были кураторы “Русского добровольческого корпуса” (РДК)*, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «

"Народ там (в пораженном здании, – ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов – нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", – сказал РИА Новости Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков.

Накануне Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по зданию с французскими наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

Ранее вместе с “Легионом “Свобода России””* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях, совершенных в 2023 году.

Радио Sputnik сообщало, что подполье в Херсоне помогло уничтожить расположение ВСУ и назвало новую цель.

Взято отсюда.

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