Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Подпольщики назвали поврежденные массированным ударом РФ объекты на Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подпольщики назвали поврежденные массированным ударом РФ объекты на Украине

Ракетные удары по Украине 29 декабря были нацелены на военные заводы имени Малышева в Харькове и “Артем” – в Киеве, порт и расчеты ПВО в Одессе, а также места дислокации иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих товарищей из украинских регионов.«”Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители”, – рассказал он.

По словам Лебедева, на момент ракетного удара на заводе находились 15 единиц военной техники ВСУ. Всего в пятницу подпольщики зафиксировали 15 ударов по Харькову.

Также были поражены военные и инфраструктурные объекты в Киеве, в том числе завод “Артем”, производящий авиационные ракеты, ПТУРы, а также приборы и оборудование для авиации. Лебедев отметил, что украинская ракета ПВО, преследуя российский снаряд, снесла наземную часть метро в столице.

Также, по информации подполья, удары были нанесены по объектам на территории Запорожья, в результате чего произошла детонация.«”Сообщают о попадании в вольнянскую нефтебазу, это примерно 20 километров от Запорожья. Сообщают о попадании украинского ПВО в дом, также (ракетой ПВО ВСУ, – ред.) зацепило проходящий мимо трамвай с жителями. О пострадавших пока не сообщают”, – сказал Лебедев.

Кроме того, ракетные удары пришлись по местам дислокации иностранных наемников во Львове и Львовской области, в частности, по территории Яворовского полигона, отметил подпольщик. «

"Также сообщают о прилете ракеты (украинской) ПВО рядом с жилым домом, который загорелся, люди выбежали на улицу, и тут вместе с пожарными приехали работники ТЦК (Территориальный центр комплектования, этот орган на Украине принял на себя функции военкоматов, – ред.), которые начали задерживать спасающихся из огня мужчин", – заключил Лебедев.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik сообщало, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix