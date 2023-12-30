Подпольщики назвали поврежденные массированным ударом РФ объекты на Украине

Ракетные удары по Украине 29 декабря были нацелены на военные заводы имени Малышева в Харькове и “Артем” – в Киеве, порт и расчеты ПВО в Одессе, а также места дислокации иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих товарищей из украинских регионов.«”Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители”, – рассказал он.

По словам Лебедева, на момент ракетного удара на заводе находились 15 единиц военной техники ВСУ. Всего в пятницу подпольщики зафиксировали 15 ударов по Харькову.

Также были поражены военные и инфраструктурные объекты в Киеве, в том числе завод “Артем”, производящий авиационные ракеты, ПТУРы, а также приборы и оборудование для авиации. Лебедев отметил, что украинская ракета ПВО, преследуя российский снаряд, снесла наземную часть метро в столице.

Также, по информации подполья, удары были нанесены по объектам на территории Запорожья, в результате чего произошла детонация.«”Сообщают о попадании в вольнянскую нефтебазу, это примерно 20 километров от Запорожья. Сообщают о попадании украинского ПВО в дом, также (ракетой ПВО ВСУ, – ред.) зацепило проходящий мимо трамвай с жителями. О пострадавших пока не сообщают”, – сказал Лебедев.

Кроме того, ракетные удары пришлись по местам дислокации иностранных наемников во Львове и Львовской области, в частности, по территории Яворовского полигона, отметил подпольщик. «

"Также сообщают о прилете ракеты (украинской) ПВО рядом с жилым домом, который загорелся, люди выбежали на улицу, и тут вместе с пожарными приехали работники ТЦК (Территориальный центр комплектования, этот орган на Украине принял на себя функции военкоматов, – ред.), которые начали задерживать спасающихся из огня мужчин", – заключил Лебедев.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik сообщало, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры.

Взято отсюда.