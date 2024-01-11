Подразделения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии овладели позициями ВСУ на Запорожском направлении, у населенного пункта Вербовое, сообщили в Минобороны РФ.«”Штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю”, – цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Уточняется, что при штурме использовались БМД-4М.«”Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи”, – рассказали в ведомстве.

Занятые позиции противника были переданы другим подразделениям, добавили в Минобороны.«”Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления”, – заключили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщало, что артиллерия ВДВ нанесла удары по позициям ВСУ, расположенным на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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