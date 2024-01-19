“Подтвержденные факты”. Политолог о французских наемниках на Украине

Госдума намерена обратиться к парламенту Франции в связи с уничтожением десятков французских боевиков в зоне СВО, заявил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.«”Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции. <…> На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами”, – написал Володин в своем Telegram-канале.

Во Франции наемничество запрещено законом, поэтому важно знать, в курсе ли депутаты из этой страны, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину, отметил Володин.

Ранее МИД Франции отрицал присутствие французских наемников в рядах ВСУ, там назвали информацию об уничтожении десятков французских боевиков в Харькове “грубой манипуляцией русских”.

В эфире радио Sputnik политолог Денис Батурин подчеркнул, что французской стороне предъявляют неопровержимые факты.«

"Если это официальный вызов, то факты будут совершенно четко подтвержденные. История с французскими наемниками возникла еще в период "Азовстали" в Мариуполе, слухи о французских наемниках ходили упорные. <…> Ситуация старая, ситуация известная, она касается и граждан Великобритании, и граждан Германии, и граждан США, которых находят на Украине, причем они сами выкладывают свои видео. И давайте не будем концентрироваться только на Харькове, на этих наемниках, которых, с точки зрения Украины и Франции, "не существует", которые "призраки", а будем основываться на том, что Франция сейчас становится основным в Европе производителем оружия и поставляет его на Украину. Мы видим контракты на самоходные артиллерийские установки СAESAR, на колесные танки. Всю эту технику, весь этот французский зоопарк, на Украине надо обслуживать, тренировать военнослужащих. Кто это будет делать? Военспецы или наемники – называйте, как угодно", – сказал Денис Батурин.

ЗаряВойна РФ и НАТО, испытания КНДР, раскол тектонических плит и автоштрафы07:04

Взято отсюда.