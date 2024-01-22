Погибли из-за халатности. В Киеве рассказали о событиях в ночь на 21 января

Шестнадцать военнослужащих ВСУ погибло в Донбассе из-за халатности командования ВСУ, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.«

"С 20 на 21 января ночью из-за халатности командования 110-й отдельной механизированной бригады от удара российских ракет погибло 16 военных и еще более 20 находятся под завалами в городе Мирноград", – написал политик в Telegram-канале.

Мосийчук напомнил, что скопления личного состава в одном месте в зоне военных действий строго запрещено. Также он заявил, что родные и близкие погибших требуют наказать командиров, чья халатность привела к смертям украинских солдат.

Радио Sputnik сообщало, что российские десантники уничтожили группу солдат ВСУ в районе Артемовска.

Взято отсюда.