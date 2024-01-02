Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых и их маленького сына Германа, погибших при обстреле Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа, сообщает РИА Новости.

По словам местной жительницы Валентины Наволокиной, супруги прожили в браке около десяти лет. 2 декабря их маленькому сыну Герману исполнился год.

Церемония прощания с семьей Ряполовых проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды, после чего траурная процессия двинулась к кладбищу. На похоронах присутствовали жители села, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и проститься с погибшими, передает корреспондент агентства.

Всю семью похоронили в общей могиле. Маленького Германа положили в один гроб с матерью. На церемонии прощания присутствовал глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев, выразивший глубокие соболезнования семье погибших.«”Горе пришло в наш дом, сегодня мы прощаемся с нашими земляками Дмитрием, Надеждой, Германом. Ни в чем неповинными людьми, которые стали жертвами этого варварства, украинского террористического акта”, – сказал он в прощальной речи.

Как пишет РИА Новости, Дмитрий Раполов был известной и уважаемой личностью в городе. Он много лет проработал в руководстве “Белводоканала” и считался опытным специалистом в своей области. Его жена занимала в компании должность экономиста.«”Когда они женились, я был свидетелем у них на свадьбе. Свадьба была очень классная. У них была замечательная семья, жили они в унисон друг другу. Долгожданный Герман родился год назад, такая трагедия, не могу словами описать”, – сказал бывший директор областного Водоканала Сергей Тараканов.

Радио Sputnik сообщало, что в при обстреле Белгорода погиб мужчина.

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