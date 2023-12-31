Пойманным на блокпостах под Киевом уклонистам сразу будут вручать повестки

На недавно установленных в Киевской области блокпостах уклонистам будут вручать повестки в военкомат, сообщил комендант региона подполковник Руслан Олейник.«”Если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющийся от призыва, или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – военкомат, – ред.), то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки”, – цитирует Олейника РИА Новости.

Блокпосты с военными, проверяющими автомобили, установлены в Киеве 25 декабря.

Власти города утверждали, что эти сооружения необходимы для проведения учений силовиков, проходивших с 25 по 28 декабря.

Назарий Кишак, бывший советник мэра Ивано-Франковска, проходящий службу в 72-й бригаде ВСУ, 24 декабря предупреждал, что блокпосты, предназначенные для обеспечения мобилизационных мероприятий, будут развернуты на всей территории Украины.

Радио Sputnik также писало, что на Украине допустили массовое бегство граждан из страны.

Взято отсюда.