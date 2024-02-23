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“Пока не уничтожили”. В США призвали Украину начать мирные переговоры

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"Пока не уничтожили". В США призвали Украину начать мирные переговоры

Украине необходимо начать мирные переговоры с Москвой, пока страна еще существует, пишет американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как напомнили авторы материала, за прошедшие два года Украина истощилась, ВСУ не сумели воспользоваться “ошибками” России. Кроме того, широко разрекламированное летнее контрнаступление также не принесло плодов.

Как следует из результатов отчета американского Института Куинси, у Киева почти нет перспектив на возращение потерянных территорий. Кроме того эксперты полагают, что в случае продолжения конфликта Украина может полностью исчерпать свои силы и подставить себя под сокрушительную российскую контратаку.«

"Единственное и лучшее решение (по словам экспертов, – ред.) – усадить обе стороны за стол переговоров до того, как Украина будет уничтожена", – заключается в статье.

Радио Sputnik писало, что сенатор США предложил Киеву уступить территории России.

Взято отсюда.

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