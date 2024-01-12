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Пока вы спали, в мире, похоже, началась новая военная операция.

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США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, что известно на данный момент:

  • Пентагон предоставил список стран, которые официально участвуют в атаке на хуситов: США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Бахрейн, Канада.
  • Пентагон официально подтвердил удары по Йемену: «мы атаковали центры производства дронов и склады оружия хуситов в Йемене».
  • Премьер-министр Британии Риши Сунак одобрил нанесение ударов по Йемену, а Саудовская Аравия разрешила военным самолетам использовать свое воздушное пространство для ударов по Йемену.
  • Иран и Сирия заявили о безоговорочной поддержке Йемена, а йеменские хуситы предупредили Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ о начале войны, в случае открытия воздушного пространства для западных самолетов.
  • Йеменские СМИ заявляют об интенсивных ударах и сильных взрывах в городах Ходейда, Сана, Таиса и Саада.
  • Американские СМИ заявляют, что удары наносятся крылатыми ракетами с помощью ВМС США и ВВС Великобритании.
  • СМИ заявляют о поражении крылатой ракетой корабля ВМС США в Красном море, что может спровоцировать повторные удары по Йемену.
  • Посольство США в Багдаде подверглось нападению.

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