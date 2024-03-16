Полянский: антироссийское заявление в ООН подписали только 56 стран из 193

Только 56 из 193 стран ООН подписали заявление, осуждающее выборы президента России, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.«”В течение недели западники пытались активно выкручивать руки всем членам ООН, чтобы они присоединились к совместному заявлению, осуждающему выборы в России. Нам об этом говорили многие, жаловались. Вчера перед заседанием этот антироссийский междусобойчик вышел к прессе и его зачитал. И в итоге их оказалось… 56 стран. Из 193 членов ООН! Это объективно все, кто остался на своих антироссийских позициях после начала СВО. Напомню, что первую резолюцию ГА в апреле 2022 года сгоряча, еще не разобравшись в происходящем, поддержали 143 страны”, – написал Полянский в Telegram-канале.

Он также опубликовал полный список подписантов: это Украина, Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Южная Корея, Молдавия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Уругвай и Евросоюз.«”В общем, поддержка режима (Владимира) Зеленского в ООН “упарилась” до коллективного Запада и его совсем уж ручных сателлитов. Они уж точно никуда не отступят. Поэтому если вы увидите цифры какого-нибудь антироссийского голосования в ГА ООН, смело вычитайте из них 56 и вы получите число тех, кому западникам удалось выкрутить руки на этот раз”, – заключил дипломат.

Ранее в интервью радио Sputnik постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов рассказал о многочисленных единомышленниках России.

Взято отсюда.