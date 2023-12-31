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Полянский: многие в ООН стали осознавать гнилое нутро киевского режима

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Полянский: многие в ООН стали осознавать гнилое нутро киевского режима

Многие государства в ООН в уходящем году начали осознавать “гнилое нутро” киевского режима, а также двуличие и цинизм Запада, поддерживающего украинский кризис, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.«

"Год выдался непростым, но он, на мой взгляд, был лучше, чем 2022. Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения, – написал он в Telegram-канале. – Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН".

По словам первого зампостпреда, для многих “все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа”.

Кроме того, Полянский признался, что получает большое количество обращений от граждан США и других стран Запада, которые извиняются за действия своих властей и выражают России слова поддержки.

Дипломат отметил, что многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты высказывают готовность участвовать в работе созываемых РФ заседаний Совбеза ООН, “чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих масс-медиа они не могут”.

Такого в прошлом году не было, обратил внимание первый зампостпреда.

Радио Sputnik сообщило, кто, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стоит за ударом ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.

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