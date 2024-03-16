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Полянский рассказал об отношении “клики Зеленского” к переговорам

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Полянский рассказал об отношении "клики Зеленского" к переговорам

Дмитрий Полянский

Владимир Зеленский и его окружение не заинтересованы в мирных переговорах с Россией, так как по-прежнему испытывают иллюзии о “победе” над Россией на поле боя, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.«

"Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьезных предметных переговорах. Весь их интерес – в капитуляции России. У них все еще есть определенные иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, Киев заинтересован только в поставках западного оружия. «”И когда они скажут, что готовы рассмотреть другие варианты, это будет означать, что они не верят в свою победу, – думаю, такова их логика”, – поделился мнением первый зампостпреда РФ при всемирной организации.

Полянский подчеркнул, что до этого момента десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев будут платить за эту иллюзию своими жизнями. «”И это весьма печальная ситуация. Вы знаете, что Зеленский запретил себе вести переговоры с российским правительством, приняв соответствующий указ в 2022 году. Так что утверждения о том, что Украина готова к каким-либо переговорам, вызывают смех”, – заключил дипломат.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.

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