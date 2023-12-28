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Политический аналитик: надо помнить, что в арсенале МИД РФ нет ракет

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Политический аналитик: надо помнить, что в арсенале МИД РФ нет ракет

Задачей российской дипломатии на 2024 год остается обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся спецоперации и санкционного противостояния с Западом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву для информационного агентства РИА Новости и телеканала “Россия 24”.

“Задача – обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение”, – сказал Лавров.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин отметил, что дипломатам сегодня приходится работать в очень сложных условиях, в том числе при завышенных ожиданиях общества.«”Не знаю, заметили вы или нет, но у нас очень часто путают МИД и Минобороны. Как только нам где-то визу не дадут или запретят пролет самолета, народ сразу требует решительных мер, возмущается, мол, МИД не предпринимает никаких шагов. Но надо помнить, что в арсенале МИД нет ни ракет, ни других вооружений, а только формулировки, документы, дипломатия. У нас мощные дипломатические традиции, школа мощная. И МИД у нас очень профессиональный. Главное, что его очень сложно спровоцировать на какие-то резкие высказывания, что на самом деле сегодня очень ценно. Заметьте, Лавров говорит предельно корректно. За этим стоит колоссальная работа нашего МИД, огромное количество встреч и договоренностей”, – сказал Павел Шипилин.

Взято отсюда.

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