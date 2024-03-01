Политический эксперт: Шольц совершил маленький подвиг в ситуации с Taurus

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что Москва требует от Берлина объяснений.

“Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить”, – сказала Захарова РИА Новости. “Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины”, – добавила она.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus. Запись размещена в Telegram-канале журналиста. Также опубликована расшифровка беседы.

В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла усомнился в том, что немецкие политики решатся представить разъяснения.

“Дело в том, что европейцы согнаны в единый строй американцами, перед нами поколение политиков, которые изображают из себя решительных людей, но на самом деле таковыми не являются. Время решительных политиков обычно приходит в более критических ситуациях, к сожалению, таков закон истории. И сейчас они, возможно, готовы были бы пойти на какие-то объяснения, но боятся выглядеть слабаками, которые нарушают общий строй. По сути, в этом плане (канцлер ФРГ Олаф) Шольц уже совершил маленький подвиг, когда он озвучил вещи, о которых старались умалчивать. Он сказал, что Германия не передаст ракеты Taurus, потому что она не контролирует цели ракет, как это делают британцы и французы. Иными словами, он заявил, что Франция и Великобритания напрямую участвуют в конфликте, устанавливая цели ракет, и, более того, там почти наверняка находятся их операторы”, – пояснил Джаралла.Прямой эфирРоссия требует ответа от Германии по поводу разговора офицеров ФРГВчера, 21:04

Взято отсюда.