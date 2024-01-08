Российская армия в случае необходимости может освободить Одессу, считает бывший разведчик американской армии Тони Шаффер.«

"Я не думаю, что (президент РФ Владимир) Путин хочет этого, но полагаю, что ему придется взять <…> Одессу", – поделился он мнением в интервью YouTube-каналуDaniel Davis/Deep Dive.

По словам отставного военного, у ВСУ нет возможности обеспечить контроль над воздушным пространством Украины, особенно в том, что касается беспилотников.

Шаффер добавил, что у Киева нет ни армии, способной прорвать выстроенную российской стороной линию обороны, ни поддержки с воздуха для организации наступления.«

"Тот факт, что русские могут непрерывно совершать мощные ракетные удары по Украине, говорит о том, что политика (президента США Джо) Байдена провалилась. Нет санкций, которые были бы эффективны", – подытожил Шаффер

Радио Sputnik сообщало, что представители военкомата остановили троллейбус в Одессе для проверки.

Взято отсюда.