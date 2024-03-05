Политолог: Британия демонстрирует в отношении Германии расистский подход

Великобритания призвала Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост, пишет газета The Guardian. По информации источника издания, представителя британских властей, в Лондоне сочли утечку досадной, но не серьезной.

“Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое”, – заявил источник.

В эфире радио Sputnik профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш назвал такой подход Великобритании расистским.«”Какая разница, что Германия попала в скандал? Не Британия же. То есть, с точки зрения Британии, Германия – это страна второго сорта, где на такие вещи, как сохранение политического лица, достоинства, можно не обращать внимания. Это очень понятный расистский подход: есть Британия, где существуют свои базовые установки, и есть Германия, в которой на правила приличия можно закрыть глаза. Главное, чтобы она делала свое дело”, – сказал Кирилл Коктыш.

Британия стремится подогреть украинский конфликт любой ценой, выступая, по сути, провокатором, продолжил политолог.«”Ставки Британии – на то, чтобы конфликт тлел, насколько это возможно, поэтому она будет заставлять все остальные страны вложиться по полной. При этом то, что сама Британия передала Украине, не производит особого впечатления. Получается, что Британия действует как провокатор, который вроде какой-то пример показывает, при этом сам много не платит, но втягивает всех остальных”, – заключил Кирилл Коктыш.

Взято отсюда.