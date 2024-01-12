Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Политолог Джаралла: “Алешу” в Болгарии могут снести

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Политолог Джаралла: "Алешу" в Болгарии могут снести

В болгарском Пловдиве местные власти могут снести знаменитый памятник советскому Воину-Освободителю “Алеша”, заявил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, такая попытка уже предпринималась, но общественности удалось тогда отстоять монумент. Теперь же, в силу русофобских настроений в Европе, исход может быть иным.«

"На мой взгляд, на этот раз достаточно велики шансы на то, что памятник все-таки будет снесен и перемещен в Музей коммунистической истории. В этом случае нам нужно будет дождаться победы в украинском конфликте, и тогда болгары сами начнут его восстанавливать обратно за свой счет. Если же он все-таки уцелеет, то можно будет сказать, что у болгар еще сохранились какие-то понятия о чести и дружбе", – заявил в интервью "Петербургскому дневнику" Джаралла.

По его словам, монумент является символом общей истории двух стран, а для многих болгар – еще и частью личной семейной истории.

Памятник “Алеша” был открыт 60 лет назад на холме над Пловдивом. Ему была посвящена советская песня на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского. Судьбу “Алеши” решит городской совет Пловдива в среду, 17 января.

Радио Sputnik также сообщало, как официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж в Софии памятника Советской армии.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российские самолеты будут облетать небо над Йеменом

13.01.2024

 Новости

МИД призвал международные структуры дать оценку поджогу двери Татаренкова

13.01.2024

 Новости

Синоптики предупредили челябинцев о непогоде

13.01.2024

 Новости

Собянин рассказал, как обновляется инфраструктура метро

13.01.2024

 Новости

В МО РФ рассказали об отраженной атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

13.01.2024

 Новости

В Сочи из-за непогоды закрыты горнолыжные трассы

13.01.2024

 Новости

Эксперт: ценники на заправках до весны трогать не будут

13.01.2024

 Новости

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

13.01.2024

 Новости

Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix