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Политолог: думаю, что сигнал из Москвы до Франции дойдет

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Политолог: думаю, что сигнал из Москвы до Франции дойдет

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе туда может быть направлено около двух тысяч военнослужащих.

“По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек”, – приводит РИА Новости фрагмент его заявления.

По словам Нарышкина, это подразделение в случае прибытия на Украину “станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС.

В эфире радио Sputnik политолог Антон Хащенко высказал мнение, что для президента Франции Эммануэля Макрона происходящее – часть политической игры.«”На мой взгляд, Макрон – я до сих пор так считаю – играет роль ястреба. Не является ястребом, а играет роль. В чем разница: если ты ястреб, то ты за своими словами дальше совершаешь действия. Но в данном случае – какие действия? Он же не сумасшедший, он что, не понимает к чему это приведет?” – спросил политолог.

Подготовка контингента для отправки на Украину вполне вписывается в эту игру, считает он.«”Сама концепция роли ястреба предполагает, что за заявлениями должны следовать действия, которые должны убедить Россию, что все серьезно. Если ты делаешь эти заявления, то странно не готовить какой-то контингент. Макрон в своем интервью (газете Le Parisien) говорит: я не буду это инициировать, но может случиться так, что мы будем в каких-то операциях участвовать. Это такое предупреждение России: кто первый моргнет. Если вы пойдете, к примеру, на широкомасштабное наступление на Украине, то мы можем ввести войска. То есть вы сделаете шаг А, а мы сделаем шаг Б. Но у Нарышкина есть интересная фраза: что этот контингент будет не просто легитимной целью, а что он сразу станет приоритетной целью. Я думаю, что этот сигнал до Франции дойдет”, – сказал Хащенко.

В конце февраля Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники обсуждали возможность отправки военнослужащих на Украину, но к единому мнению не пришли.

Позднее французский лидер допустил проведение операций для “противостояния российским войскам” на Украине.

Программу с участием Антона Хащенко слушайте здесь. Итоги. ВечерУчастие РФ в Олимпиаде, контингент Франции на Украине и ракеты для КиеваВчера, 19:04

Взято отсюда.

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