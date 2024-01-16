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Политолог: это главное, что должны понять украинские беженцы в Европе

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Политолог: это главное, что должны понять украинские беженцы в Европе

Европа должна помочь властям Украины отправить на фронт украинских беженцев, заявил депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон. Он назвал этих украинцев трусами.

“Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы”, – сказал парламентарий, выступая на сессии.

В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов обратил внимание на изменение риторики европейских чиновников в отношении беженцев с Украины.«”Риторика европейцев в отношении украинских беженцев изменилась, потому что проблемы с призывом на Украине огромные, а новый закон о мобилизации не принимают, никто на себя ответственность брать не хочет. Поэтому основной резерв в Европе видят среди тех, кто за пределами Украины. Мол, туда бежали подходящего возраста люди. Эстония, как всегда, первая в такого рода бредовых идеях. И хотя законодательно непонятно, как это делать, тем не менее, министр внутренних дел Эстонии уже заявил, что можно найти вариант, чтобы их призвать. Министр сказал, мол, мы же знаем, где они живут и работают. Поэтому главное, что должны понять украинские беженцы – они думают, что убежали в свободные страны, а в этих свободных странах они взяты на учет, и в нужный момент к каждому из них придет тамошняя полиция и скажет: “Ну-ка, давай, двигай воевать”. То есть нет для них там убежища. Единственная страна, где они гарантированы от этого – это Россия”, – сказал Юрий Светов.

Взято отсюда.

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