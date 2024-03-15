реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Политолог: Макрон пытается предотвратить капитулянтские настроения в Киеве

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Политолог: Макрон пытается предотвратить капитулянтские настроения в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью национальным телеканалам заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины.

“Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <…>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым”, – сказал Макрон.

В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин высказал мнение, что этим заявлением Макрон демонстрирует переход Франции в лагерь наиболее экстремистски настроенных стран в украинском конфликте.«”Заявление Макрона о том, что Крым должен оставаться составной частью Украины, стоит в одном ряду с его предыдущим заявлением о том, что никаких красных линий для Франции в конфликте на Украине не существует. Это совершенно явное ужесточение внешнеполитической риторики, и переход Франции, которая еще недавно занимала достаточно сдержанные позиции в конфликте, в лагерь экстремистов, где еще недавно главную скрипку играла Британия”, – сказал Алексей Зудин.

Он также ответил на вопрос, почему это происходит именно сейчас.«”Украина сталкивается с трудностями с внешней помощью, <…> кроме того, активизировались разговоры о необходимости идти на переговоры с Россией. Эти разговоры идут на разном уровне после того, как всем стал очевиден полный провал украинского наступления. Меняется политико-психологический климат вокруг Украины. Это побуждает западные элиты к тому, чтобы компенсировать слабеющую помощь более жесткими риторическими заявлениями. Заявления Макрона призваны укрепить позиции Зеленского и предотвратить возникновение капитулянтских настроений в киевских элитах”, – считает Зудин.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и…

Уже на новой рабочей неделе днем местами воздух прогреется до…

Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Президент Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России…

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с потерями

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с…

Путин заявил, что атаковавшие территорию России бойцы ВСУ бежали с…

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев в ответ на слова Карпина заявил, что нужно развивать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp