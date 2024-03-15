Политолог: Макрон пытается предотвратить капитулянтские настроения в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью национальным телеканалам заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины.

“Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <…>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым”, – сказал Макрон.

В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин высказал мнение, что этим заявлением Макрон демонстрирует переход Франции в лагерь наиболее экстремистски настроенных стран в украинском конфликте.«”Заявление Макрона о том, что Крым должен оставаться составной частью Украины, стоит в одном ряду с его предыдущим заявлением о том, что никаких красных линий для Франции в конфликте на Украине не существует. Это совершенно явное ужесточение внешнеполитической риторики, и переход Франции, которая еще недавно занимала достаточно сдержанные позиции в конфликте, в лагерь экстремистов, где еще недавно главную скрипку играла Британия”, – сказал Алексей Зудин.

Он также ответил на вопрос, почему это происходит именно сейчас.«”Украина сталкивается с трудностями с внешней помощью, <…> кроме того, активизировались разговоры о необходимости идти на переговоры с Россией. Эти разговоры идут на разном уровне после того, как всем стал очевиден полный провал украинского наступления. Меняется политико-психологический климат вокруг Украины. Это побуждает западные элиты к тому, чтобы компенсировать слабеющую помощь более жесткими риторическими заявлениями. Заявления Макрона призваны укрепить позиции Зеленского и предотвратить возникновение капитулянтских настроений в киевских элитах”, – считает Зудин.

Взято отсюда.