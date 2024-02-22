Российские хакеры из группы RaHDit (“Злые русские хакеры”) опубликовали личные данные около 2600 работников ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов) Украины. В Сеть выложены адреса, паспортные данные, номера телефонов, электронные почтовые ящики и ссылки на страницы в соцсетях.«”Среди военкомов, традиционно для украинской власти, – любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы” – заявили в RaHDit.

Хакеры пояснили, что обнародовали данные сотрудников военкоматов для того, чтобы люди знали в лицо “тех, кто отправляет на убой украинцев”.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук отметил, что жители Украины видят, как сотрудники ТЦК ведут охоту за людьми.«”Украинское общество находится в кризисном состоянии в связи с событиями на фронтах, со все более ощутимыми поражениями, особенно после сдачи Авдеевки. Боевые действия перестали быть фактором объединения, консолидации общества и власти… Все больше людей понимают, что их просто используют в качестве пушечного мяса. И они видят, что мобилизация – это просто откровенная охота на улицах, в общественных местах, где угодно за людьми призывного возраста”, – сказал политолог.

Украинские власти пытаются избавить сотрудников военкоматов от репутации коррупционеров, но пока это не очень получается, добавил он.«”Мы видим, что украинские власти пытаются менять руководителей военкоматов и даже привлекать их к ответственности. Но дело в том, что там повсеместно присутствуют коррупционные схемы: люди, чтобы от них отстали, готовы сотрудникам военкоматов платить свои “кровные доллары”, которых на фоне плачевного состояния украинской экономики не так уж много, разве что какие-то загашники… А “ультрапатриотов”, которые работают за идею, в военкоматах практически нет и не может быть”, – добавил Форманчук.

По его мнению, от пассивного саботажа мобилизации жители Украины начнут переходить к организованному сопротивлению.«”Можно ожидать начала организованного сопротивления призыву. Публикация этих данных (сотрудников военкоматов), на мой взгляд, будет способствовать тому, что население будет организовываться, чтобы сопротивляться этим действиям властей”, – заключил Александр Форманчук.

Взято отсюда.