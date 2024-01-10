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Политолог: немцам обещали, что “все будет отлично”, а ничего не отлично

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Политолог: немцам обещали, что "все будет отлично", а ничего не отлично

Продолжающееся падение рейтинга канцлера ФРГ Олафа Шольца говорит о недовольстве немцев развитием ситуации в стране, отметил политолог Антон Хащенко.

Почти две трети жителей ФРГ выступают за смену канцлера, следует из данных опроса института INSA, проведенного для издания Bild.

Отмечается, что свыше 64% респондентов поддерживают замену Шольца на действующего главу Минобороны Бориса Писториуса. Как и Шольц, Писториус представляет в коалиционном правительстве ФРГ Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).«”Дело не в Шольце, он просто попал под раздачу, под которую рано или поздно будут попадать все. Были приняты определенные решения по поддержке Украины, рассорились с Россией, все это в итоге привело к тому, что люди своим карманом, своим холодильником начали чувствовать: что-то не то – и это как минимум. А по кому-то и ударило: фермеры, цены в ресторанах, инновационные предприятия не будут строить – нет денег на бюджетные субсидии. Одно отменяют, другое, а обещали-то другое. Обещали скорую победу над Россией, что “мы сейчас российский газ заместим и все будет отлично”, а ничего не отлично”, – сказал Антон Хащенко в эфире радио Sputnik.

От нынешней ситуации многие жители ФРГ заметно проиграли, пояснил он.«”Нельзя, конечно, сказать, что они вообще без денег сидят, но все это чувствительно, а в отдельных отраслях очень чувствительно. И возникает вопрос: кто виноват? По традиции люди смотрят наверх – и здесь возникает фигура канцлера. Это с одной стороны, а с другой – фигура (действующего) канцлера, на мой взгляд, очень невыгодна тем силам, которые хотели бы, чтобы Германия играла еще более активную роль в ситуации с поддержкой Украины… Всеми этими настроениями пытаются манипулировать различные силы”, – добавил политолог.

Программу с участием Антона Хащенко слушайте здесь.Ситуация в зоне СВО, новый премьер Франции и недовольство в ГерманииВчера, 19:04

Взято отсюда.

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