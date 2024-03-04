На фоне скандала в ФРГ после обнародованного диалога немецких офицеров по Крыму в Берлине вряд ли захотят отправлять в Киев дальнобойные орудия, считает политолог Евгений Михайлов.«”Я думаю, что сейчас на фоне этого скандала вряд ли какие-то ракеты дальнобойные на Украину будут поставлены. То есть нам это на руку”, – поделился мнением эксперт в интервью телеканалу “360”.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

Радио Sputnik также рассказало, как Кремль прокомментировал утечку из бундесвера.

Взято отсюда.