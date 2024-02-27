Политолог: перед лицом России помахали пистолетом и убрали его обратно

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении странами Евросоюза возможности отправки войск на Украину – это попытка усилить позиции Запада в его давлении на Россию, считает политолог Антон Хащенко.

Макрон в ходе выступления в Париже на конференции по поддержке Украины не исключил отправки в будущем сухопутных войск стран Евросоюза в зону боевых действий. Он уточнил, что пока консенсуса среди европейских стран по этому поводу нет.

Со своей стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник по итогам встречи, что ни НАТО, ни страны ЕС не будут отправлять сухопутные войска на Украину.«”На мой взгляд, заявление Макрона – не о том, что завтра какие-то войска пойдут на Украину помогать. На мой взгляд, логика этого заявления заключается в следующем: его задача – озвучить некий искусственный дополнительный аргумент, чтобы усилить позиции коллективного Запада в давлении на Россию, чтобы принудить ее к нужным для них условиям. То есть это такой пистолет, которым помахали перед лицом и засунули обратно. И здесь становится понятно, почему это говорил Макрон, а не привычные ястребы из стран Прибалтики или из Польши. Потому что если бы они это заявили, к этому никто бы всерьез не отнесся”, – так видит ситуацию Антон Хащенко.

По его словам, слова президента Франции демонстрируют сложность ситуации, в которой оказался Запад.«”Мне кажется, заявление Макрона – это проявление того, что другая аргументация у них закончилась, они находятся в патовой ситуации. Потому что, с одной стороны, они не могут себе лично позволить, чтобы Россия победила в СВО и достигла всех своих целей. Это означает завершение их личной карьеры. Во-вторых, скорее всего, это означает завершение привилегий той силы, которую они представляют. Они большие страны, с большими деньгами, большой блок – и они ничего не смогли сделать, чтобы остановить Россию, которая даже ни с кем не находится в блоке. В-третьих, это будет потеря лица коллективного Запада, а это уже смерти подобно для самой системы западного устройства”, – заключил политолог в эфире радио Sputnik.

Программу с участием Антона Хащенко слушайте здесь. Итоги. ВечерРеакция на слова Макрона, конфискация активов РФ и поведение хуситовВчера, 19:04

Взято отсюда.