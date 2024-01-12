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Политолог расценил визит Сунака в Киев как бегство из Лондона

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Политолог расценил визит Сунака в Киев как бегство из Лондона

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направился в Киев, чтобы избежать критики у себя дома за самоуправство, считает политолог, политический обозреватель медиагруппы “Россия сегодня” Владимир Корнилов.

В Соединенном Королевстве премьера критикуют за то, что тот в обход парламента принял решение наносить совместно с США удары по территории Йемена.«”Он бежит от собственного парламента в Киев. Сунак просто-напросто сбежал от ответственности за участие в бомбардировке суверенного государства”, – заявил “Царьграду” эксперт.

Британское правительство заявило, что в Киеве Сунак подпишет “историческое соглашение” о сотрудничестве в сфере безопасности.

Кроме того, Лондон анонсировал военную помощь Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в предстоящие два года.

Радио Sputnik также сообщало о готовности Еврокомиссии ввести ежегодный аудит помощи Киеву.

Взято отсюда.

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