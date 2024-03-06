Владимир Зеленский мог рассчитывать на получение финансовой выгоды от участия украинской армии в военном конфликте в Судане, поэтому отправка в африканскую страну солдат ВСУ вполне вероятна, считает украинский политолог Владимир Скачко.

Ранее американские СМИ писали, что Зеленский отправил солдат ВСУ в Судан для участия в конфликте между вооруженными силами страны и отрядами Сил быстрого реагирования. Как отметило издание The Wall Street Journal, для Украины отправка войск в Африку является частью стратегии, направленной против РФ.

Министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али отреагировал на публикации в СМИ и подчеркнул, что украинских военных на территории страны нет. Он отметил, что Хартум не поставлял Киеву оружие. «

"Я готов поверить в то, что Зеленский послал военных в Судан… <…> Совершать действия, направленные против России, за рубежом даже в ущерб собственному государству – это нормальное для них поведение", – сказал в интервью газете "Взгляд" украинский политолог.

Скачко предположил, что могло стать причинами такого решения Зеленского.«”В первую очередь, это деньги и русофобия, которую также легко конвертировать в финансы. Он хотел показать, что бьется с Москвой по всему миру, поэтому ему нужны деньги и оружие. Также не стоит исключать, что ВСУ могут начать выполнять задания западных стран по всему миру, чтобы получить дополнительные средства. Еще один фактор – приобретение украинскими военными навыков”, – отметил политолог.

По мнению Скачко, эта авантюра слишком рискованная, и в результате Киев больше потеряет, чем приобретет.

Ранее радио Sputnik писало, как в США объяснили, почему на Западе заговорили об отправке войск на Украину.

Взято отсюда.