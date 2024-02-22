На Украине идет “гражданская война в квадрате”, заявил российский политолог Николай Стариков.«

"Сегодня страна разрушена, в ней идет прямая гражданская война, а миллионы людей были вынуждены бежать за границу. Причем идет гражданская война в квадрате – воюют представители одного русского народа, еще недавно имевшие одинаковые паспорта. Ведь жители новых регионов РФ в феврале 2014-го тоже были гражданами Украины", – отметил Стариков в интервью "Петербургскому дневнику".

Он также высказал мнение, что проведение СВО стало “прямым следствием событий, которые были инициированы Западом и привели к победе майдана”.

В эфире радио Sputnik о событиях 10-летней давности на киевском Евромайдане рассказал их очевидец, политолог Василь Вакаров.

Взято отсюда.