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Политолог Стариков: СВО стало следствием Майдана

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Политолог Стариков: СВО стало следствием Майдана

На Украине идет “гражданская война в квадрате”, заявил российский политолог Николай Стариков.«

"Сегодня страна разрушена, в ней идет прямая гражданская война, а миллионы людей были вынуждены бежать за границу. Причем идет гражданская война в квадрате – воюют представители одного русского народа, еще недавно имевшие одинаковые паспорта. Ведь жители новых регионов РФ в феврале 2014-го тоже были гражданами Украины", – отметил Стариков в интервью "Петербургскому дневнику".

Он также высказал мнение, что проведение СВО стало “прямым следствием событий, которые были инициированы Западом и привели к победе майдана”.

В эфире радио Sputnik о событиях 10-летней давности на киевском Евромайдане рассказал их очевидец, политолог Василь Вакаров.

Взято отсюда.

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