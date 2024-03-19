реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Политолог: в Евросоюзе нарастают внутренние конфликты

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Политолог: в Евросоюзе нарастают внутренние конфликты

Евросоюз оказался в сложной политической и финансовой ситуации, это увеличивает интерес к идее использования доходов от активов РФ, считает политолог Наталия Елисеева.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных российских активов может быть направлена в Европейский фонд мира для оказания военной помощи Украине.

“Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев”, – сказал он.

Накануне состоялось заседание глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Участники не приняли окончательного решения относительно использования доходов от российских активов, однако согласовали выделение дополнительных пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира на поддержку Киева.«”Поскольку напрямую они вступить в конфликт не могут, то есть послать войска, то пытаются обходными путями сделать так – причем за счет замороженных российских активов, что является абсурдной ситуацией. Это, конечно, абсолютно незаконно и не имеет никакой юридической силы, но Европейскому союзу это может оказаться все равно… Они так делают, потому что, во-первых, у Евросоюза заканчиваются средства, во-вторых – потому что нарастают внутренние конфликты. Пока они занимались Украиной, внутренние проблемы не решались. Огромное количество точек социального напряжения, с которыми нужно что-то делать. И все эти точки требуют финансирования. Поэтому вот таким образом пытаются затыкать дыры”, – пояснила Наталия Елисеева.

Если в итоге передача части доходов от активов РФ в Европейский фонд мира будет одобрена, то практическая реализация решения займет немало времени, считает она.«”Даже если это будет одобрено, вопрос в реализации – когда это будет исполнено. А реализовано это будет не сразу, на это уйдут месяцы… Делать политические заявления – это одно, а практическая реализация – другое”, – указала политолог.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

“Возможности исчерпаны”. Военный эксперт о помощи Запада Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о выделении пакета военной…

На Украине признали потерю нескольких населенных пунктов

Украина потеряла Авдеевку и ряд населенных пунктов из-за нехватки боеприпасов,…

Источник: ЕС может обсудить заявление Макрона об отправке войск…

Главы государств Евросоюза могут обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона…

Шеф Пентагона заявил о продвижении ВС России на Украине

Российская армия продолжает продвигаться вглубь Украины, заявил министр обороны США…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp