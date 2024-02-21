Почти три четверти жителей Украины – 72% – выступают за поиск дипломатического способа завершения боевых действий, пишет “Украинская правда” со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно результатам исследования, в мае 2022 года 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать в том числе и дипломатический путь завершения конфликта, чтобы минимизировать количество потерь.

В эфире радио Sputnik эти данные прокомментировал руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев.«”Такие данные опросов являются индульгенцией для украинских политиков, которые будут настроены на переговоры. До настоящего момента считалось, что значимым препятствием для проведения переговоров является реакция украинского общества… Там всегда были люди, в принципе настроенные на нормализацию отношений с Россией, но и было многочисленное ядро, настроенное крайне воинственно и требующее “войны до победного конца”… Эти цифры показывают, что там все-таки происходит переход. Это, конечно, не гарантия того, что украинская политическая система возьмет курс на нормализацию отношений… Но мы видим, что в обществе там сейчас происходит отрезвление”, – сказал Киреев.

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Итоги. ВечерСвязи РФ и Республики Сербской, новые санкции, акции в поддержку АссанжаВчера, 18:04

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