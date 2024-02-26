Политолог: Украину будут готовить к новому конфликту

Представители России будут приглашены в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, заявил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис.

“Эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России”, – сказал Кассис в беседе с РИА Новости.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала “Евразия” Наталья Макеева выразила уверенность в том, что участие в запланированной в Швейцарии конференции Москве не нужно.«”С наибольшей вероятностью это будет просто попытка публичной порки – России в очередной раз будут рассказывать, какая она “кровавая”. Есть и альтернатива – но она не сильно лучше: нам могут начать навязывать заморозку конфликта… Это очень плохой вариант, и вот почему. Коллективный Запад от этой территории не отстанет… Не нужно думать, что мы поговорим, и у наших границ появится такая милая няшная Украина. Этого не будет”, – сказала политолог.

Она рассказала, что, на ее взгляд, произойдет в случае заморозки конфликта.«”(На Украине) будет происходить выращивание нового пушечного мяса, накачивание этого мяса еще большей русофобией, чем это делается сейчас. Будут строиться предприятия по производству вооружений. Опять-таки самим странам Запада нужно подкопить вооружений и боеприпасов, восстановить свои экономики, измотанные сначала пандемией, а сейчас – так называемой поддержкой Украины… Западу сейчас нужно навязать заморозку любым способом, пообещать нам все что угодно, а за время этой заморозки Украину будут готовить к новому конфликту”, – добавила Макеева.

Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева.

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Взято отсюда.