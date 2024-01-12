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Политолог: Украину могут вынудить передать части ее территории соседям

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Политолог: Украину могут вынудить передать части ее территории соседям

Еврокомиссия готова ввести ежегодный аудит помощи Киеву, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать поправки к бюджету ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В декабре Венгрия заблокировала принятие поправок к бюджету Евросоюза на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Обсуждение вопроса ожидается на саммите ЕС в конце января.

ЕК готова включить в документы пункты о ежегодном пересмотре пакета помощи Украине, об аудите выплат, а также об “экстренном торможении”, пишет Financial Times. Последний пункт даст возможность любой стране Евросоюза заявить о своих опасениях по поводу финансирования Киева и вынести вопрос на обсуждение саммита ЕС.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев отметил, что к позиции Венгрии могут присоединиться и некоторые другие государства Восточной Европы.«”По некоторым вопросам Орбана готовы поддержать другие страны. В частности, Румыния, Болгария и Польша тоже недовольны положением своих нацменьшинств на Украине, как им недовольна и Венгрия… В Румынии уже открытым текстом официальные лица говорят о том, что положение румынского меньшинства на Украине ненадлежащее, и они будут ставить этот вопрос. Болгария с Украиной не граничит, но вопрос о положении болгар тоже ставится”, – пояснил политолог.

По его словам, главная причина критической позиции Будапешта по поводу финансирования Киева – дискриминация венгерского меньшинства на Украине.«”Орбан ссылается на деньги, на самом деле его не устраивает финансирование Украины по сугубо узкой причине – потому что там венгров притесняют. Если этот вопрос удастся решить, если Евросоюз надавит на Украину и в Закарпатье появится венгерская территориальная автономия, Орбан снимет свои претензии по финансированию”, – считает Вадим Трухачев.

Он допустил, что в этом случае и другие нацменьшинства Украины захотят создать свои автономии.«”Румыны – в Черновицкой области, болгары – в Одесской области. С поляками сложнее, потому что там может быть разве что один район Львовской области”, – уточнил политолог.

Трухачев не исключил того, что если Киев будет упорствовать, это может закончиться выставлением Украине солидарных жестких условий от всего Евросоюза.«”Пока что Евросоюз категорически против пересмотра границ. Но если вопрос встанет ребром, Украину вынудят передать части ее территории Венгрии, Румынии и Польше. Тем более что речь идет о не очень больших территориях и об их передаче в состав стран Евросоюза и НАТО”, – пояснил Вадим Трухачев.Прямой эфирСколько денег дадут Украине?12:46

Взято отсюда.

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