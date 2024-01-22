Политолог: Запад видит Кличко в качестве альтернативы Зеленскому

Украина движется к автократии, заявил канадскому изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, критики Владимира Зеленского оказались “под давлением”.

“Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом”, – заявил он, добавив, что за этим стоит “желание некоторых людей”, имена которых он назвать не может.

В эфире радио Sputnik политолог, доцент МПГУ, кандидат философских наук Олег Макаренко рассказал, о чем, на его взгляд, свидетельствует критика в адрес Зеленского.«”Это свидетельствует о том, что некоторые политические группы на Западе считают, что на Украине возможна смена политической власти, но не смена политического курса. Им необходимо найти замену Зеленскому или хотя бы видимость альтернативы. Этой альтернативой может быть, в том числе, и господин Кличко, который однозначно является ставленником Запада и имеет амбиции стать президентом. Он пытается высказываться оппозиционно по отношению к нынешней власти, к Зеленскому. Это просто борьба между определенными прозападными группировками внутри Украины”, – считает Олег Макаренко.

Взято отсюда.