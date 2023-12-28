Политолог: Зеленский – абсолютно продажный, он предал свой народ

Владимир Зеленский предал свой народ, начав борьбу с русским языком, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

“Он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария “Слуги народа”: “Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины”. Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа”, – сказал Лавров в интервью гендиректору медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала “Россия 24”.

В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев отметил, что обманывать русских граждан на Украине начали практически сразу после распада СССР.«”Это такая политическая традиция на Украине… Еще до 2014 года перед каждыми выборами бросали приманку русскоязычным жителям – обещали им защищать русский язык, открывать русские школы, не трогать русскоязычные СМИ. И каждый раз их обманывали… Показательным в этом смысле было в том числе и правление (президента Виктора) Януковича – вместо того, чтобы выполнить свое обещание и сделать язык вторым государственным, он принял закон о региональных языках, который низводил русский язык до уровня какого-то второсортного. Но тогда русский язык имел хоть какой-то статус. И первое, что сделали киевские путчисты после Майдана (в 2014 году) – отменили этот закон”, – напомнил Суздальцев.

Зеленский продолжает эту традицию обмана и предательства, и он зашел дальше своих предшественников, считает политолог.«”Зеленский – человек абсолютно продажный, это актер в худшем понимании этого слова, потому что есть актеры, которые вносят большой вклад в культуру и заслуживают громадного уважения… Он полностью принадлежит русской культуре, мы помним, как он на ходу учил украинский, потому что это было надо. И он предал свой народ. Не будем говорить о еврейском народе – он предал народ, на языке которого он говорил с детства. И ждать от него чего-то бесполезно – он не выполнит ни одного соглашения, он просто не способен это сделать. Нормальной элиты, выполняющей соглашения, на Украине нет”, – уверен Андрей Суздальцев.

Взято отсюда.