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Политолог: Зеленский зачищает командиров ВСУ по спискам

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Политолог: Зеленский зачищает командиров ВСУ по спискам

Владимир Зеленский начал чистку в командном составе ВСУ, опасаясь бунта, сообщил глава запорожского общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов, ссылаясь на оперативные данные.

“Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ Залужного”, – приводит слова Рогова РИА Новости.

В эфире радио Sputnik политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот отметил, что Зеленский укрепился в роли диктатора.«”С точки зрения диктатора, Зеленский все делает правильно – он узурпировал власть; считает, что никаких выборов быть не может, потому что это – большой вопрос легитимности его власти; и у него уже существует открытый конфликт с американцами. Единственная сила, которая могла бы убрать его из власти – это военные во главе с Залужным, который действительно готовил вооруженный переворот при полном содействии американцев”, – сказал Юрий Кот.

В той ситуации Зеленский сработал на опережение, отодвинул главкома Залужного от дел, продолжил политолог.«”Сейчас идет зачистка генералов, командиров – по спискам тех, кто был замечен в подготовке переворота. Удивляться не приходится, Зеленский действительно узурпатор и диктатор, и он только укореняется в этом своем состоянии. Люди его ненавидят, но плевать он хотел на людей. Его покровители – Лондон, элиты британские, которые обеспечивают его безопасность”, – заключил Юрий Кот.

Взято отсюда.

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